الانتقالات

ماروتا مكذبًا واندا نارا: لا أحد طلب من إيكاردي البقاء

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ماروتا يُفحم واندا نارا بعبارات لا لبس فيها
بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

تكفل المدير التنفيذي لنادي الإنتر بيبي ماروتا، بحق الرد على التصريحات التي أدلت بها زوجة ووكيلة أعمال مهاجم الفريق واندا نارا بشأن مستقبله.

وفي حوار لزوجة ماكسي لوبيز السابقة عبر برنامج "تيكي تاكا" التلفزيوني، قالت إن المهاجم الأرجنتيني سيبقى مع أفاعي "جوسيبي مياتزا"، ولن يغادر كما تروج الصحف والمواقع، وذلك بعد اتفاقها مع رئيس مجلس إدارة النادي.

وتحوم الشكوك حول قائد الفريق السابق منذ فترة، ما بين شائعات تضع اسمه في جملة مفيدة مع المنافس الشمالي يوفنتوس وأخرى تراهن على انتقاله إلى فقراء الجنوب نابولي، لكن حتى الآن ما زالت يتدرب مع الإنتر.

وردًا على ما قالته واندا نارا، إنها اتفقت مع الرئيس على بقاء زوجها مع النادي، قال ماروتا لشبكة DAZN "لقد كانت تصريحات مزعجة بالنسبة لنا، ويمكنني أنكر هذه المعلومة بعبارات لا لبس فيها، أنه لا يوجد مسؤول وخاصة ستيفن تشانج، طلب من إيكاردي البقاء".

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وختم حديثه في هذه الجزئية "إستراتيجيتنا واضحة وسنمضي قدمًا حتى النهاية ولا أحد في الإنتر سيغير الخط الذي رسمناه معًا".

 

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