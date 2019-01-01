ماروتا: تصريحات كونتي القاسية نابعة من عقليته الانتصارية

ماروتا يدعم كونتي رغم تصريحاته القاسية

قال جيوسيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر إن تصريحات أنطونيو كونتي الحادة عقب مباراة الفريق أمام بوروسيا دورتموند لم تأتِ إلا من رغبته في الانتصار دائمًا.

وكان كونتي قد هاجم الإدارة بسبب عدم توفيرها للاعبين المناسبين له في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك عقب خسارة إنتر أمام دورتموند بثلاثة أهداف لهدفين منتصف الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وحول ذلك، أشاد ماروتا بالعمل الذي يقوم به الفريق خلال الموسم الحالي حتى الآن، حيث قال إنه لم يتصور أن إنتر سيصل إلى هذه المرحلة وهو أسفل المتصدر يوفنتوس بنقطة واحدة فقط.

وأضاف: "أنا أعرف أنطونيو كونتي جيدًا، هو حاد ويمتلك الشدة في بعض الأحيان، ولكن ذلك لأن عقليته لا تعرف شيئًا غير الانتصار، وغياب الفوز يجعله أكثر عصبية"

وتابع: "نحن نتبنى نفس الأهداف، الجميع يعمل وفق سياق واحد، ونحن في الإدارة نعمل على تلبية رغبات كونتي لأننا نستهدف جميعًا نجاح إنتر في الوقت الحالي"

وأردف: "بحكم خبرتي أعرف أن الأمور تكون هادئة في سوق الانتقالات الشتوية، ولكننا سنعمل من أجل الوصول إلى التعزيزات التي نستهدفها"

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يذكر أن إنتر في الوقت الحالي يحتل وصافة الترتيب على سلم الدوري الإيطالي، كما يحتل المركز الثالث في مجموعته في دوري أبطال أوروبا.