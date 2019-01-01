ماروتا: الإعلان عن التعاقد مع جودين سيكون قريباً

جماهير إنتر تحتفي بمدافعها المستقبلي لتسجيله في شباك الغريم يوفنتوس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

وعد بيبي ماروتا مدير إنتر ميلان الإيطالي بإعلان التعاقد مع دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني في أقرب وقت ممكن.

وقال ماروتا لسكاي سبورت إيطاليا:"أنا سعيد بالموقف، نحن في مرحلة متقدمة من المفاوضات، وكان من الجيد أن نشاهد جودين يسجل بالأمس".

وأضاف:"بالنسبة لما تبقى يجب أن أقول أني متفائل للغاية، أثق أننا سنكون قادرين على الإعلان بشكل رسمي في وقت قريب للغاية".

وشوهد بعض جماهير إنتر الليلة يرتدون قميص إنتر مكتوب عليه اسم جودين و(2-0) نسبة إلى فوز أتلتيكو على الغريم الإيطالي يوفنتوس في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بالأمس.

وكان جودين قد سجل الهدف الثاني الذي سيجعل مهمة البيانكونيري في غاية الصعوبة بالإياب على ملعبه.