ماروتا: إنتر لا ينافس على السكوديتو

إنتر ثانيا بفارق نقطة عن الصدارة

أكد جيوسيبي ماورتا، مدير القطاع الرياضي في إنتر، أن ناديه لا يستهدف الفوز بالدوري الإيطالي في الموسم الجاري، مؤكداً على أنه لا يزال في بداية المشروع.

إنتر حالياً يحتل المركز الثاني في ترتيب السيري آ خلف يوفنتوس برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة.

وقال ماروتا مع "سكاي": "السكوديتو ليس هدفاً هذا الموسم، المشروع بدأ للتو، والهدف إعادة إنتر لمكانته، لا نهتم بيوفنتوس ونركز في أنفسنا فقط".

وأضاف: "نعمل على التحسن وفعل ذلك دون ضغوطات لأن قميص إنتر ثقيل، أتفهم غضب المدرب في الفترة الأخيرة وهذا طبيعي في فترات الضغط".

وعن سوق الانتقالات: "سنعمل على تدعيم وسط الميدان في يناير لأن نخشى من حصول نقص، النقطة هي أن في تلك الفترة لا يكون هناك فرص ولاعبين كبار".

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وحول دوري الأبطال: "نريد اللعب كما فعلنا أمام دورتموند، يجب إظهار نفس الروح، لأننا أمام ثلاثة فرق لا تترك لك مجالاً لأي خطأ ومن أعلى المستوى".

ويحل إنتر ضيفاً مساء السبت على بولونيا في ملعبه "ريناتو ديلارا" لحساب الجولة الحادية عشر للدوري الإيطالي.