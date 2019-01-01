ماروتا: إنتر هو الحاضر.. يوفنتوس هو الماضي

ماروتا يؤكد استمرار شغفه وشغف كونتي مع النيراتزوري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

اعتبر بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان الإيطالي أن ناديه الحالي هو الحاضر، فيما كان يوفنتوس الماضي بالنسبة له.

وقال ماروتا قبل صدام الفريقين لسكاي سبورت إيطاليا:"إنه موعدمبكر لجولة حولة في الموسم، لذلك يجب أن نتقدم للأمام".

وأضاف:"أنا أعمل لإنتر، إنه فصل جديد في قصة جديدة بنفس الشغف، أنا سعيد بوجودي هنا وأتمنى أن نقدم صورة رائعة للكرة الإيطالية ككل".

وأوضح:"كونتي قد يشعر بالتوتر الآن لأنها مباراة هامة، نحن على قمة الجدول ويجب أن نحافظ على هذا الموقع".

وتابع:"لا يمكننا إلغاء التاريخ، لقد خضنا تجربة رائعة في يوفنتوس، والآن ننظر للمستقبل، نريد أخذ إنتر إلى حيث ينتمي، ونتمنى مواصلة بناء هذا المشروع".

يذكر أن أنتونيو كونتي مدرب إنتر الحالي هو مدرب يوفنتوس السابق، كما هو الحال مع ماروتا الذي كان مديراً رياضياً ليوفنتوس وعملا معاً بالسيدة العجوز.