ماروتا: إنتر لن يتحرك في ميركاتو يناير

إنتر ينتظر ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

استبعد بيبي ماورتا، المدير الرياضي لإنتر، أن يتحرك فريقه في سوق انتقالات يناير المقبل وأنه سينتظر الصيف لإبرام صفقاته.

وارتبط إنتر بعدة صفقات لتدعيم خط وسطه في يناير المقبل أبرزها مسعود أوزيل، لاعب أرسنال، ولوكا مودريتش من ريال مدريد.

وقال ماروتا مع "سكاي": "ميركاتو يناير يعطي فرصاً قليلة لتحسين فريق مهم مثلنا، أفكر أن في يناير لن يكون هناك تحرك كبير لإنتر". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف: "في يوليو بالتأكيد سنبحث عن التعاقد مع لاعبين يرفعون من مستوى هذا الفريق، هذه مقترحات الإدارة".

وأكمل: "المستوى المرتفع والخبرة هي المتطلبات من أجل الانضمام لهذا الفريق، لا نحتاج لتعاقدات بالوقت الراهن، التعاقد سيكون لتحسين الفريق فقط".

وكان إنتر تعادل مساء السبت مع كييفو بهدف لمثله ليفشل في تقليص الفارق مع نابولي بالمركز الثاني للدوري الإيطالي.