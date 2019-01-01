ماروتا: لا أعلم لم كل هذه الانتقادات لسباليتي!

لا خوف على مستقبل مدرب الإنتر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى بيبي ماروتا المدير الرياضي للإنتر دعمه الكامل للمدرب لوتشيانو سباليتي، كما رحب بعودة إيفان بيريشيتش للفريق بعد غلق ملف انتقاله لآرسنال.

وتعرض سباليتي لانتقادات واسعة خلال الأيام الأخيرة بعد تراجع نتائج الإنتر في الدوري الإيطالي وخروجه من كأس إيطاليا بخسارته أمام لاتسيو بركلات الجزاء الترجيحية.

وقد دافع ماروتا عن المدرب قائلًا "هناك الكثير من الإشاعات حاليًا، سباليتي قال بعض الأشياء الحكيمة، وقد كان واضحًا تمامًا، وأنا أشاركه كلامه".

أضاف "لا أفهم كيف يتم انتقاد المدرب، هل مجرد لأننا خرجنا من كأس إيطاليا بركلات الجزاء الترجيحية؟ أو لأننا في المركز الرابع حاليًا؟ نحن مازلنا قادرون على تحقيق أهدافنا".

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أضاف حول قرار سباليتي إعادة الثنائي بيريشيتش وناينجولان للتشكيل الأساسي خلال مواجهة بولونيا "انا سعيد جدًا بهذا القرار، فالمدرب يراهم يوميًا وبالتالي قراره نابع من رؤيته إياهم في حالة ذهنية وفنية جيدة".

"بيريشيتش شعر بشيء من الضيق، لكن هذا يحدث في كرة القدم، وعلينا أن ننسى حاليًا ما يُقال عن رمز الفريق الذي يبقى في النادي للأبد، هذا أمر لم يعد موجودًا. إن قرر المدرب استخدامهما في التشكيل الأساسي، فهذا يعني أنهما جيدان وجاهزان".

أخيرًا لم يتفق ماروتا مع حديث سباليتي الذي قال خلاله أنه كان يُفضل ألا يُعلن عن طلب بيريشيتش الرحيل لآرسنال، إذ قال "لا يوجد هناك سبب يدعونا لإخفاء الأمر. من الجيد أن نستمع للاعبين ورغباتهم، لكن علينا أيضًا الأخذ في الحسبان واجبات أولئك اللاعبين تجاه النادي. اللاعبون ليسوا أشخاص عاديون، بل هم أصول للنادي ويجب منحهم قيمهم المستحقة".

أتم قائلًا عن اللاعب الكرواتي "بيريشيتش محترف عظيم، هو وصيف كأس العالم ويلعب دومًا مفتخرًا بهذا القميص".