ماروتا: إشادة ميسي بلاوتارو تجعلنا نشعر بالفخر

المدير التنفيذي للنيراتزوري سعيد بإشادة ميسي بمهاجم فريقه

قال بيبي ماروتا المدير التنفيذي لفريق إنتر الإيطالي، إنه سعيد للغاية بإشادة النجم ليونيل ميسي بمهاجم الفريق لوتارو مارتينيز.

ميسي كان قد أشاد بمهاجم إنتر في حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، تحدث فيه عن كل ما يخص البارسا ومنتخب الأرجنتين في الفترة الماضية.

كونتي: الدوري الأوروبي فرصة للمداورة بين اللاعبين

المزيد من الفرق

وأضاف في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "هذا الثناء على أداء لاوتارو، كان يجب أن يحصل للمسؤولين الذين تعاقدوا معه على هذا الثناء أيضاً".

وأضاف: "الثناء الذي حصل عليه لاوتارو، والتنبؤ له بأنه سيكون خليفة ميسي يحعله رخج كل الإمكانيات التي بداخله".

المهاجم الأرجنتيني شارك اليوم في فوز إنتر على لودوجوريتس البلغاري بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

ويرتبط برشلونة بإمكانية ضم لاوتارو خلال انتقالات الصيف المقبل، حيث يبحث عن بديل مستقبلي لمهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز.