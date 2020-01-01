ماروتا: إريكسن خارج حسابتنا ولكننا نبحث عن لاعب وسط وجناح في يناير

عقد إريكسن ينتهي في توتنهام خلال العام الجاري

كشف بيبي ماروتا، مدير نادي إنتر ميلان الإيطالي، نوايا الأفاعي في سوق الانتقالات الشتوية الحالي، مشيرًا إلى حاجة النيراتزوري إلى لاعب وسط وجناح بيناير.

مع ذلك، نفى ماروتا وجود أي تواصل مع كريستيان إريكسن، نجم توتنهام الإنجليزي، الذي ينتهي عقده مع السبيرز في الصيف المقبل.

وقال ماروتا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "لدينا اتصالات مختلفة مع الوكلاء والأندية، بهدف رفع جودة فريقنا الذي يقوم بالفعل بأشياء غير عادية".

وأضاف: "لم نتوصل إلى شيء بعد؛ لأننا نريد العمل بهدوء كي نتخذ القرارات الصحيحة، حتى لو كلفنا ذلك عدم التعاقد مع أي صفقة".

وتابع: "أفضل عدم الكشف عن أسماء اللاعبين الذين نرغب في التعاقد معهم، ولكننا نشيطون للغاية في سوق الانتقالات".

ماروتا ألمح أيضًا إلى الصفقات الجديدة ستعتمد أيضًا على الراحلين من صفوف إنتر.

وأكد: "حتى الآن نحن نبحث عن لاعب وسط وجناح، وإذا طلب أحد من لاعبينا الرحيل، سنحاول جعله سعيدًا، لكن حتى الآن نحن لم نتعرض لاي ضغط من اللاعبين".

وتطرق ماروتا للحديث عن الأخبار التي ربطت انتقال إيركسن إلى صفوف إنتر في يناير مقابل 20 مليون يورو، موضحًا: "يتم ربط اسمنا في كثير من الأحيان بلاعبين يتمتعون بجودة عالية، وهذا أمر رائع، ولكننا لم نتواصل مع توتنهام".

واختتم تصريحاته: "إريكسن لاعب موهوب، فليس هناك حاجة لإخباركم بذلك، وسيصبح لاعبًا حرًُا في يونيو المقبل، أعتقد أن عديد الأندية مهتمة به، فهو خيار مثير، ولكني لن أقف هنا وأخبرك بأننا في مفاوضات مع ناديه أو وكيله".

وينتهي عقد إريكسن في صيف 2020 مع توتنهام وهناك عدد كبير من الأندية ترغب في ضمه على رأسها إنتر.