ماروتا: أهدافنا في إنتر ميلان ليس لها حدود وكونتي وسيلة تحقيقها

ماروتا يتحدث عن حال الإنتر الآن..

اعتبر بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي للإنتر، أن هدف المشروع الحالي للنيراتزوي هو بناء فريق فائز يُمكِّن النادي من العودة تدريجيًا لنجاحاته المعهودة، مشيرًا إلى أن أنطونيو كونتي، المدير الفني، هو الوسيلة الأهم لتحقيق هذا الأمر.

وبدأ الإنتر موسمه مع كونتي بأفضل وسيلة ممكنة، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن المتصدر يوفنتوس، كما يحتل وصافة مجموعته الحديدة في دوري أبطال أوروبا، والتي تضم برشلونة وبوروسيا دورتموند وسلافيا براج.

كونتي يجتمع بإدارة إنتر وفيدال على رأس طلباته

ماروتا، الذي سبق له العمل لفترة طويلة في يوفنتوس، تحدث عن الإنتر الحالي "في الرياضة، لا حاجة لنضع حدودًا. الهدف من أول الموسم كان بناء فريق فائز يُعيدنا بالتدريج إلى النجاحات."

"الغرض المشترك في الناجح والقتال والتضحية وجدناه بيننا وبين المدرب أنطونيو كونتي، هذه القيم هي أبرز ما تميزه لذلك هو هنا."

وأتم "كونتي يجد نفسه في وضع صعب حاليًا بسبب فشل بعض اللاعبين ولكننا معه وندعمه، يجب أيضًا أن نضع في اعتبارنا دائمًا الوضع المادي للنادي، ومشاركة المدرب في وضع قائمة اللاعبين التي يُريدها وذلك هو وسيلة تحقيق الأهداف المرجوة."

كاندريفا مُحبط وغاضب من تعادل إنتر ميلان مع بارما

يذكر أن إنتر قد فوّت فرصة الانقضاض على صدارة الكالتشيو بعد تعادل يوفنتوس مع ليتشي، واكتفى بتعادل صعب مع بارما في الجيوزيبي مياتزا بهدفين لكل فريق.