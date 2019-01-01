بارترا يوضح تأثير بويول وتشافي عليه وأسباب الخسارة ضد ريال مدريد

مارك بارترا نجم دفاع ريال بيتيس الحالي يؤكد على التأثير الكبير الذي تركه كل من كارليس بويول وتشافي هيرنانديز نجما برشلونة السابقين على مسيرته الكروية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإسباني مارك بارترا مدافع ريال بيتيس على التأثير الكبير الذي تركه الثنائي كارليس بويول وتشافي هيرنانديز على مسيرته الكروية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه وجد فيهما الدليل ليكون لاعب كرة قدم قادر على التنافس في المستويات الكبيرة.

وقال بارترا: "أتذكر اللعب بجوار بويول جيدًا، لقد كان يضع كل تركيزه في المباريات، مهما كان التوقيت أو الخصم، مشاهدة ذلك كان أمرًا مذهلَا بالنسبة لي".

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وأضاف: "حتى عندما تخرج الكرة لخارج الملعب ولا يوجد ما نركز فيه كان يصرخ في من أجل أن أبقى في أعلى معدلات تركيزي".

وعن تشافي قال: "لقد منحني الكثير من الثقة، في مرة جاء وقال لي إذا لم تكن تعرف لمن يجب أن تمرر الكرة مررها لي، وإذا كان هناك من يطاردك مررها لي أيضًا".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن المواجهة الأخيرة ضد ريال مدريد وقال: "لقد أنهوا المباراة بست لاعبين في وسط الملعب من ضمنهم مودريتش الأفضل في العالم، ولو خضنا تلك المباراة 10 مرات لن نخسر".