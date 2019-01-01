بارترا: فينيسوس سب والدتي عدة مرات

مارك بارترا مدافع برشلونة السابق وريال بيتيس الحالي يؤكد أن فينيسوس جونيور سبه بوالدته عدة مرات في مواجهة ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الإسباني مارك بارترا لاعب فريق برشلونة السابق وريال بيتيس الحالي عن غضبه من طريقة البرازيلي الشاب فينيسوس جونيور مهاجم ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن جونيور قام بسبه بوالدته في أكثر من مناسبة خلال أحداث اللقاء الذي أقيم ضمن لقاءات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

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وقال بارترا: "أخبرته أكثر من مرة أنه عليه النهوض، لقد كان على الأرض معظم الوقت وقام بالتقليل من احترامي في العديد من المرات".

وأضاف: "لقد قام بسبي عدة مرات، تحديدًا سب والدتي وقال لي يا ابن الساقطة ثلاثة مرات خلال أحداث المباراة".

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واختتم: "هو لا يزال لاعب صغير ولديه الكثير ليتعلمه من زملاءه في فريق ريال مدريد الذين أعرفهم جيدًا".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس الذي أقيم على ملعب ريال بيتيس انتهى لصالح النادي العاصمي بهدفين مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل من عمر اللقاء عن طريقة أقدام نجم بيتيس السابق داني سيبايوس.