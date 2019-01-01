ماركينيوس يهدد إدريسا جاييه في باريس سان جيرمان

نجم إيفرتون السابق لا يضمن مركزه الأساسي في ظل تألق ماركينيوس كلاعب ارتكاز

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يهدد النجم البرازيلي ماركينيوس مشاركة إدريسا جاييه المنضم حديثًا إلى باريس سان جيرمان بشكل أساسي مع الفريق.

وكان البي إس جي قد تعاقد مع متوسط ميدان إيفرتون جاييه خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وبوصول جاييه، اعتقد الغالبية أن ماركينيوس سيعود إلى مركز قلب الدفاع، مقابل أن يلعب الوافد الجديد دورًا أساسيًا كلاعب ارتكاز.

ولكن على عكس التوقعات، يبدو أن توماس توخيل لا زال مؤمنًا بقدرة ماركينيوس على اللعب كلاعب ارتكاز أساسي مع الفريق في الموسم الحالي أيضًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وشارك ماركينيوس بأداء مميز في انتصار باريس سان جيرمان مطلع الأسبوع الحالي على نيمس في افتتاح مباريات الدوري الفرنسي للموسم الجديد.

ونال ماركينيوس إشادة توخيل بعد المباراة الذي أكد أن اللاعب البرازيلي سيشارك في هذا المركز خلال الموسم الحالي، وأن ضم جاييه لا يعني شيئًا بالنسبة لهذه النقطة.

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يذكر أن ماركينيوس كان قد انتقل من مركز قلب الدفاع إلى وسط الملعب بداية من الموسم الماضي بتعديل من توماس توخيل.