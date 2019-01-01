ماركينيوس بعد خماسية جلطة سراي: كانت مثالية ولفتة نيمار رائعة

الدولي البرازيلي يتغزل في أداء فريقه الباريسي أمام ضحيته التركي

استفاض مدافع باريس سان جيرمان ماركينيوس في مدح زملائه، بعد اكتساح جالطة سراي بخماسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وبعد المباراة قال "كانت مباراة مثالية بكل تأكيد، حيث خلقنا العديد من الفرص، وتمكنا كذلك من تسجيل خمسة أهداف".

وأثنى على المهاجمين بالأخص لنجاحهم جميعًا في التسجيل بداية من إيكاردي مرورًا بنيمار ومبابي نهاية بكفاني، وعنهم قال "مهاجمونا كانوا في أفضل حالاتهم، وأمر كهذا يطمئن الفريق بأكمله، وذلك رغم التغييرات التي أجراها المدرب".

وأكمل فاصل المديح "هناك حالة جيدة من الروح والالتزام سواء عندما تكون في حوزتنا الكرة أو في الضغط على منافسينا لاستخلاصها".

وتابع "إذا واصلنا بهذه العقلية، فسوف نقوم بعمل أكثر من رائع في نهاية الموسم".

وعن لفتة نيمار بترك ركلة الجزاء لزميله كافاني، قال "كانت لفتة طيبة جدًا من نيمار، وأظهر أنه بالفعل لاعب رائع".

وبالفوز العريض الذي حققه بطل فرنسا في آخر عامين، يكون قد رفع رصيده لـ16 نقطة، منفردًا بالصدارة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد بعد فوزه على كلوب بروج بثلاثة أهداف مقابل هدف.