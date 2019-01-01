ماركينوس يتحدث عن مراقبة ميسي رغم معاناته من الإسهال

تجربة صعبة للاعب البرازيل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف ماركينوس، مدافع البرازيل، عن معاناته من الإسهال أثناء لقاء البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا.

وفازت البرازيل بهدفين نظيفين، ولم يكمل ماركينوس المباراة وغادر في الدقيقة 64 بسبب معاناته من المرض.

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وقال ماركينوس للصحافة: "الوضع لم يكن سهلاً، ميسي كان يقدم ليلة مميزة، الأرجنتين ككل قدمت عرض كبير".

وأكمل: "نجحنا في السيطرة عليهم وإلغاء الخطورة، كما أن الحظ كان معنا في بعض الكرات وأليسون تألق".

وأتبع: "في يوم المباراة أُصبت بفيروس وقضيت اليوم في الفندق أعاني من الإسهال، ولكن لعبت، ومع المجهود لم استطع إكمال المباراة".

وختم: "الوضع ساء أكثر بعد المباراة، أصبحت بالحمى، ولكن تم علاجي وأصبحت بحالة أفضل الآن".

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وتلعب البرازيل مساء الأحد أمام البيرو في نهائي كوبا أمريكا، بينما تواجه الأرجنتين تشيلي مساء السبت على المركز الثالث.