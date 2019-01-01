ماركيزيو: يوفنتوس لا يعاني ومنافسة إنتر صحية

المايسترو السابق يبعث رسائل مطمئنة لمشجعي يوفنتوس

بعث نجم يوفنتوس السابق كلاوديو ماركيزيو رسائل مطمئنة للمشجعين، وذلك بعد ضياع صدارة جنة كرة القدم بالتعادل المُخيب للآمال أمام ساسولو.

ويعرف نجم وسط البيانكونيري هذا العقد، أن كثيراً من جماهير النادي يشعرون بقلق شديد على لقب الكالتشيو هذا الموسم، بسبب الصورة المغايرة التي يقدمها إنتر مع صديق الأمس أنطونيو كونتي.

مع ذلك، أشار الدولي الإيطالي السابق إلى أنه لا يشعر بأي قلق على السيدة العجوز، حتى بعد انقضاض النيراتزوري على الصدارة، باستغلاله تعثر كريستيانو رونالدو ورفاقه أمام ضيفهم ساسولو، بتخطي سبال بهدفين لهدف في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال ماركيزيو للصحفيين "من الواضح أن الدوري الإيطالي مثيرًا للاهتمام هذا الموسم، لكني لا أرى أن يوفنتوس يعاني من أي مشكلة".

وأضاف "بعض الناس يتحدثون عن وجود مشكلات في الفريق، حتى وإن فاز في 10 مباريات متتالية، لكن يوفنتوس اعتاد على مثل هذه الأمور".

وعن رأيه في المنافسة المختلفة التي يجدها اليوفي من إنتر هذه النسخة، قال "بالنسبة لنا. من الجيد جدًا أن نرى الدوري أكثر تنافسية".

وختم لاعب الوسط الذي دافع عن ألوان النادي في الفترة بين عامي 2005 و2018 "ساري؟ لا يبدو أن هناك أي مشكلة مع ساري، صحيح بصمة كونتي مع إنتر كانت بأثر فوري، لكن لا ننسى أن الموسم ما زال طويلاً، ويوفنتوس يملك مجموعة مميزة، وهم الأوفر حظًا للفوز بالدوري".