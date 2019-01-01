ماركيزيو يعقد مؤتمراً صحفياً في يوفنتوس

ماركيزيو يقرر مصيره

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن كلاوديو ماركيزيو، النجم الإيطالي، عن عقد مؤتمراً صحفياً في مقر ناديه السابق يوفنتوس للكشف عن خطوته المقبلة ومستقبله.

وكانت آخر محطات ماركيزيو هي اللعب الموسم الماضي مع زينيت، ولكن تعاقب الإصابات أدت لرحيله بعد عام وحيد بحلول الصيف.

دي ليخت: إنتر ليس أفضل من يوفنتوس

وسيتحدث ماركيزيو مساء الخميس من قاعة جياني وأومبرتو أنييلي بملعب "أليانز" الخاص بيوفنتوس في مؤتمر صحفي للكشف عن خطوته المقبلة.

وبحسب "لاجازيتا"، فسيعلن ماركيزي اعتزاله لعب كرة القدم نهائية، والأسباب وراء رفضه العروض العدة التي تحصل عليها الفترة الأخيرة.

رونالدو يتساوى مع رقم أسطورة ريال مدريد .. وميسي يترقب

وأكدت التقارير أن ماريكيزيو تلقى عدداً من العروض بإيطاليا، بالإضافة لموناكو، رينجرز، وأندية عربية وأمريكية، ولكن "توتوسبورت" قالت إن قد يدخل عالم التسويق.

ماركيزيو بلغ من العمر 33 عاماً، واشتهر بدوره الكبير في وسط ميدان يوفنتوس في السنوات الأخيرة، ولكن عانى مع الإصابات.