ماركيزيو يعود لتورينو لتوديع جماهير يوفنتوس

لاعب البيانكونيري ماركيزيو يحظى باستقبال خاص من جماهير السيدة العجوز

فيسبوك تويتر محمد عماد

حظي كلاوديو ماركيزيو أخيرًا بفرصة توديع جماهير يوفنتوس، وذلك عند حضوره مباراة البيانكونيري أمام روما، والتي انتصر فيها الأول بهدفٍ مقابل لا شيء.

لاعب الوسط الإيطالي رحل عن صفوف فريق السيدة العجوز صوب فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي دون الحصول على فرصة لتوديع الجماهير، وذلك بعد أن قضى مسيرته بأكملها منذ مرحلة الناشئين بقميص يوفنتوس.

واستغل ماركيزيو فترة توقف الدوري الروسي لزيارة فريقه القديم، والحصول على فرصة توديع جماهير يوفنتوس قبيل صافرة انطلاق مباراة يوفنتوس وروما. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وقال ماركيزيو: "يا لها من لحظة عاطفية، من الرائع وجودي هنا بعد ما قدمته ليوفنتوس، وما قدمه جمهور يوفنتوس لي، أشكركم جميعًا".

يذكر أن مدرب يوفنتوس السابق أنتونيو كونتي، كان ضمن الحضور هو الآخر من المدرجات.

يشار إلى أن ماركيزيو صاحب الـ 32 عامًا لعب في صفوف الفريق الأول ليوفنتوس منذ 2005، حتى صيف 2018.