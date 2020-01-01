ماركو مارين: قضيت أسبوعًا مميزًا بالأهلي ولدي الكثير لأقدمه لدجانيني والسومة

الألماني سجل هدف تأهل الراقي لنصف نهائي كأس الملك

أشاد ماركو مارين؛ لاعب الأهلي السعودي، بالأجواء التي يعيشها مع فريقه، مؤكدًا أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه للراقي.

الراقي حقق الفوز أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

هدف الوحدة الوحيد سجله عبد الله الزوري، لكن تقدم للفريق الجداوي عمر السومة "ضربة جزاء" وماركو مارين.

وساهم الألماني في فوز فريقه في المباراة الأخيرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام أبها بصناعة هدف ضمن الثلاثية التي سجلها الراقي.

وقال مارين، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "قضيت أسبوعًا مميزًا، فقد سجلت الليلة هدفًا وصنعت آخر، بجانب تأهلنا لنصف النهائي".

سعيد المولد: جروس كلفني بأدوار هجومية وكنت أتمنى التسجيل

بسؤاله عن إكمال المثلث الهجومي للراقي رفقة دجانيني تفاريس وعمر السومة، علق: "أي نادٍ يتمنى وجود هذا الثنائي في هجومه، وبالنسبة لي فهذا شيء مميز ورائع كوني ألعب خلفهما، في المباراة الماضية تمكنت من صناعة هدف، ولا زال عندي الكثير لأقدمه لهما وللأهلي".

وعن الأجواء في المملكة: "قدومي للأهلي جاء في وقت مميز وأجواء ممتازة، زملائي أخبروني أن قريبًا سيكون هناك موجة حارة، لكنني أرى أنني جاهز ومعتاد على مثل هذه الظروف، فأنا لاعب محترف، ولدي الكثير لأقدمه".

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي في نصف النهائي، النصر، حيث تقام المباراة في جدة في 15 من مارس المقبل.