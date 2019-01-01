ماركو سيلفا ينفي تواصل إيفرتون مع جواو ماريو

ماركو سيلفا يتحدث عن شائعات مفاوضات إيفرتون مع نجم إنتر جواو ماريو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نفى ماركو سيلفا المدير الفني لنادي إيفرتون أن يكون هناك اتصالًا بين النادي ونجم وسط ميدان نادي إنتر جواو ماريو.

وكانت عدة مصادر صحفية قد أكدت أن إدارة نادي إيفرتون والمدرب ماركو سيلفا مهتمان بخدمات نجم وسط الميدان البرتغالي.

وحسب صحيفة ذا صن فإن إيفرتون قد قدم عرضًا رسميًا بالفعل لإدارة إنتر مقابل 15 مليون يورو من أجل جواو ماريو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مايو ٢٠١٩

ولكن المدرب ماركو سيلفا سرعان ما خرج لينفي وجود أي تواصل بين إدارة إيفرتون وبين إدارة النيراتزوري بخصوص ماريو.

وأكد ماركو سيلفا أن خطة الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لا زالت موضع دراسة ولم يتم الاتفاق على تفاصيلها حتى الآن.

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يذكر أن إيفرتون كان قد أنهى موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو يحتل المركز الثامن على سلم الترتيب برصيد 54 نقطة.