رويس يقلل من تأثير الهزيمة أمام دوسلدورف على بروسيا دورتموند

تعرف على تصريحات رويس بعد الخسارة الأولى لبروسيا دورتموند في البوندسليجا

قلل ماركو رويس، قائد بروسيا دورتموند، من تأثير هزيمة فريقه أمام فورتونا دوسلدورف في الجولة 16 من الدوري الألماني.

بروسيا دورتموند تلقى أول هزيمة له في الدوري خلال الموسم الجاري بعد التعرض لخسارة أمام دوسلدورف بثنائية لهدف.

وقال رويس في تصريحات صحفية: "الهزيمة أمام دوسلدورف لن تؤثر على عزيمة الفريق وتركيزه في المواجهات المقبلة، لايزال لدينا القدرة على الحفاظ على صدارة البطولة".

وتابع: "لدينا مباراة صعبة ضد بروسيا مونشنجلادباخ يوم الجمعة المقبلة ونحتاج إلى الفوز بها وخاصة وأنّه منافس مباشر".

هزيمة بوروسيا دورتموند لأول مرة هذا الموسم 😳

الفريق خسر أمام فورتونا دوسلدورف بنتيجة 2×1 pic.twitter.com/F9nVJnfCLU — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 18, 2018

بروسيا دورتموند يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 39 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مونشجلادباخ صاحب المركز الثاني.

واختتم: "الفارق 9 نقاط أو 6 نقاط لا يهمني كثيرًا، كل ما يشغل تفكيرنا هو التركيز في المباراة المقبلة والفوز وحصد نقاط المباراة".

ولم يحقق بروسيا لقب الدوري الألماني منذ 2012 تحت قيادة يورجن كلوب.