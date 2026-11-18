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تحدث ماركوس ليوناردو في مقابلة مع "غلوبو إسبورتي" عن انتقاله إلى أياكس. وأكد البرازيلي رغبته في البقاء رغم بدايته الصعبة في أمستردام، ويأمل أن يفرض نفسه في التشكيلة الأساسية للمدرب ميتشيل سانشيز في أقرب وقت ممكن.

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تعاقد أياكس الصيف الماضي مع مهاجمين جديدين للفريق الأول، هما ليوناردو وتولو أروكوداري. وكانت التوقعات الأكبر بفارق كبير معلقة مسبقًا على ليوناردو، الذي ضمه النادي من الهلال مقابل ما يقل قليلًا عن 20 مليون يورو.

لكنه لم يكن هو من ترك انطباعًا مذهلًا، بل تولو المعار من وولفرهامبتون واندررز (17 مباراة و13 هدفًا). وخاض ليوناردو حتى الآن ست عشرة مباراة مع أياكس، أربع منها فقط أساسيًا. وسجل حتى الآن ثلاثة أهداف، وإن كانت الفرص الضائعة هي أكثر ما يلتصق باسمه.

وقال المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا: «منذ اللحظة الأولى التي اتصل بي فيها أياكس وعرض عليّ المشروع الذي أعده النادي من أجلي، شعرت بسعادة كبيرة. ومنذ البداية الأولى استُقبلت بحفاوة، من المجموعة بأكملها والجهاز الفني وكل من في النادي».

وأضاف ليوناردو، الذي أثار اهتمام عدد من الأندية البرازيلية رغم بدايته المتواضعة في هولندا: «حتى الآن لم تسر الأمور تمامًا كما كنت أتوقع، لكنني أعمل بجد لإنجاح التجربة».

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وواصل: «أنا سعيد باهتمام الأندية، وأحترم كل نادٍ كبير. لكن هذا ليس الوقت المناسب بالنسبة لي. لا يزال أمامي خمس سنوات في عقدي هنا، ولا أعتقد أن الوقت مناسب الآن للعودة إلى البرازيل».

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ويُرجع ليوناردو بدايته غير المبشرة إلى تأخره البدني في مطلع الموسم، إذ قال: «وصلت إلى هنا بعد عطلة استمرت أربعين يومًا، بينما كان الآخرون يتدربون بالفعل. كانوا قد بلغوا قمة لياقتهم. لكنني الآن أيضًا في حالة بدنية جيدة وأتدرب بجد. ولدي كذلك مدرب شخصي يساعدني. كما أنني أحظى بالدعم، وأنا ممتن لكل أفراد المجموعة وللطاقم. والآن أنا أفضل بألف مرة».

ويأمل ليوناردو أن يحجز مكانًا أساسيًا ثابتًا في أقرب وقت ممكن، مستطردًا: «هذا ما أتمناه، وليس في وقت ما خلال النصف الثاني من الموسم. أريده الآن، مباشرة بعد فترة التوقف الدولي هذه. كل لاعب يرغب في التواجد على أرض الملعب ومساعدة الفريق، وهذا ما أريده».

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واختتم ليوناردو قائلًا: «لكنني أحترم أيضًا هذه المرحلة. فهذه العودة إلى أوروبا هي عملية إعادة بناء، وأعتقد أيضًا أنها مسار يحتاج إلى وقت. إنه أمر مؤلم، لكنني أنضج هنا كثيرًا».