ماركا : ريمونتادا تشافي مع السد غير مكتملة أمام الهلال

على الرغم من تقديم مباراة كبيرة أمام الهلال في الإياب بالرياض

ماجد جزر فيسبوك تويتر

سلطت الصحافة الإسبانية الضوء على فشل المدير الفني تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري في قيادة فريقه إلى نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2019.

السد خسر أمام الهلال بنتيجة 6\5 في مجموع مباراتي نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث كانت مباراة الإياب في قمة الإثارة والتي جمعت الفريقين على ملعب جماعة الملك سعود بالرياض.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريمونتادا تشافي لم تكتمل مع السد، على الرغم من تقديم مباراة كبيرة أمام الهلال في الإياب بالرياض.

الفريق القطري بقيادة تشافي حقق الفوز أمام الهلال بنتيجة 4\2 في الرياض، بعد الخسارة بنتيجة 4\1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية سلطت الضوء على تفاصيل المباراة، وقالت أن عودة فريق تشافي كانت ممكنة ولكن هدف الفرنسي بافتيمبي جوميس أحبط هذه المحاولة.

يُذكر أن نادي الهلال ينتظر الفائز من مواجهة أوراوا ريدز الياباني وجوانزو إيفرجراند الصيني، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بثنائية لصالح الفريق الياباني.