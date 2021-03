مارفيك يعلن قائمة الإمارات استعدادًا لودية الهند

أعلن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني لمنتخب الإمارات، عن قائمة الأبيض المشاركة في مباراة الهند الودية، ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

ويقيم المنتخب الإماراتي معسكرًا في دبي خلال الفترة من 23 حتى 29 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة الهند الودية، وللتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس الأمم الذي سيقام في الصين 2023.

وضمت قائمة المنتخب الإماراتي 29 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: علي خصيف، خالد عيسى، عادل الحوسني، محمد الشامسي، فهد الظنحاني.

الدفاع: بندر الأحبابي، شاهين عبد الرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، الحسن صالح، سالم راشد.

خط الوسط: محمد العطاس، علي سالمين، عبد الله النقبي، يحيى نادر، عبد الله رمضان، ماجد حسن، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو.

الهجوم: خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، سهيل النوبي، علي مبخوت، سيبستيان تيجالي، زايد العامري.

ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره الهندي وديًا خلال معسكر مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة منتخبي ماليزيا وتايلاند، بالجولتين الخامسة والسادسة، ضمن منافسات المجموعة السابعة، بالتصفيات الآسيوية، خلال شهر يونيو المقبل.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع بالمجموعة السابعة، برصيد 6 نقاط، خلف فيتنام المتصدر بـ11 نقطة، وماليزيا الوصيف بـ9 نقاط، وتايلاند الثالث بـ8 نقاط، بينما يتذيل المجموعة إندونيسيا بلا نقاط.

Our National Team's List for the camp in Dubai from the 23rd to the 29th March 2021🇦🇪#UAENT pic.twitter.com/73qGECbXxh