مارفيك يستدعي أسماء جديدة لمعسكر منتخب الإمارات

لتعويض الأسماء المستبعدة

كشفت تقارير صحفية إماراتية، عن أسماء اللاعبين الجُدد الذين قرر المدرب الهولندي فان مارفيك ضمهم لمعسكر المنتخب، الذي يستعد لمواجهة إندونيسيا وتايلاند ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم.

وبحسب ما هو متداول، فقد انضم مدافع الشارقة شاهين عبد الرحمن للمعسكر، ومعه كذلك لاعب شباب الأهلي إسماعيل الحمادي، وذلك لتعويض المستبعدين.

وسبق للاتحاد الإماراتي أن أعلن استبعاد لاعب الشارقة ماجد سرور من القائمة، وذلك مخالفة اللاعب لتعليمات الجهاز الفني والإداري للمنتخب وعدم التقيد بها، فضلاً عن إحالة ثنائي شباب الأهلي محمد جمعة وعبد العزيز الكعبي إلى لجنة الانضباط للتحقيق معهما، لرفضهما الانضمام لبعثة المنتخب الأولمبي، الذي غادر إلى معسكر خارجي بسنغافورة.

أحد الصواريخ التي لا تُنسى من الألماني🚀pic.twitter.com/T0wKRbnMkj — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 8, 2019

تجدر الإشارة إلى المنتخب الإماراتي يحتل المركز الثاني في مجموعته السابعة، بثلاث نقاط من مباراة واحدة، على بعد نقطة واحدة من المتصدر منتخب تايلاند، وبفارق الأهداف عن ماليزيا، ويتبعهما منتخب فيتنام في المركز الخامس بنقطة ثم إندونيسيا بلا نقاط.