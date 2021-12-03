مارفل: مدافع ريال مدريد الشاب الذي سيكون بديلًا لراموس

مع رحيل سيرخيو راموس، ورافاييل فاران، عن دفاع ريال مدريد في الصيف الماضي، بدأت إدارة الميرينجي في البحث عن قلب دفاع لتأمين مستقبل الفريق.

وبالفعل وصل دافيد ألابا إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر، وتطور مستوى إيدر ميليتاو بشكل كبير، وإلى حد أصبح دفاع الميرينجي في أمان بالوقت الحالي.

وبالرغم من هذا فإن إدارة الفريق تأمل في التعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي خلال الصيف المقبل بالمجان بعد نهاية عقده مع البلوز بنهاية الموسم الحالي.

وبطبيعة الحال يتطلع جمهور الفريق إلى التعاقد مع نجم كبير ذو خبرة لزيادة التأمين في الخط الخلفي، ولكن وجود لاعب من شاب يمتلك مقومات دفاعية وقيادية كبيرة، سيكون له طعمًا مختلفًا بالنسبة لعشاق ريال مدريد.

هناك أملًا كبيرًا أن يتمكن مارفيلوس أنطويلين جارزون، والمعروف باسم مارفل، بأن يكون هو الضوء الذي سيلمع في دفاع ريال مدريد خلال السنوات القادمة، وتبني عليه الإدارة قواعد الدفاع لسنوات.

أبهر اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا كل من شاهده حتى الآن هذا الموسم، بسبب مستواه والطريقة التي ظهر بها مع فريق كاستيا، لقد شارك في ثلاث مباريات مع الفريق الذي يدربه أسطورة ريال مدريد، راؤول جونزاليس، وأظهر صلادة دفاعية ورباطة جأش.

وكان أفضل أداء له أمام فريق برشلونة "ب"، ليدخل فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة وقدم التهنئة له على مستواه الذي أظهره أمام "البلوجرانا".

El futuro ya está aquí.



🦸‍♂️Así juega Marvel, el próximo "superhéroe" de la defensa del Real Madrid.



Partido completo del #RMCastilla frente al Barça B.



📹@FabricaMadrid #FelizDomingo pic.twitter.com/eGM3qnGMia — MRH Football (@MRHFutbol) October 17, 2021

وشارك بعد ذلك مع فريق تحت 19 عامًا، بعدما تم استدعاؤه للتدرب مع الفريق الأول فترة قصيرة عندما كان زين الدين زيدان، هو المدرب، فمن الواضح أن لاعب منتخب إسبانيا للشباب يحظى باهتمام كبير في ريال مدريد.

وقد وصل مارفل إلى إسبانيا كطفل رضيع، بصحبة والدته النيجيرية، التي أبلغت السلطات أنه قد ولد في الدار البيضاء بالمغرب، والآن بعد انفصال والدته بالتبني عن والده، يقسم وقته ويعيش مع كل منهما فترة.

ولكن مارفل يفضل العيش مع والدته إيزابيل التي تسكن بالقرب من مجمع تدريبات ريال مدريد، وقال والديه في تصريحات خاصة لموقع جول: "إنه ولد عادي جدًا، يحب الطيور لديه الكثير منها في المنزل".

بعد أن بدأ مارفل مسيرته في طفولته مع ريال مدريد، غادر إلى أتلتيكو مدريد في موسم 2011-12، ولكنه لم يستمر طويلًا هناك وتنقل بعدها إلى فرق في الدرجات الأدنى حتى وقع مع رايو فاييكانو في 2015، وهناك شاهده كشافة ريال مدريد من جديد ليعود إلى بيته السابق في موسم 2016-17.

وقال عنه مدربه في فاييكانو آنخيل دونيل، في تصريحات خاصة لموقع جول: "لن أنساه أبدًا، لم أصدق أن طفلًا يمتلك كل تلك الإمكانيات، لهذا تعاقدت معه على الفور في رايو فاييكانو، لم يستمر معنا طويلًا حتى استعاده ريال مدريد".

ويشتهر مارفل بالقوة الجسدية والسرعة، ويساعده على هذا طوله الذي يبلغ 184 سم، وقد سبق وأن تم مقارنته مع صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، ولكن كشف أن قدوته في الملاعب هو قائد ريال مدريد السابق سيرخيو راموس.

ودفع مستوى مارفل الأخير مع فريق كاستيا، إدارة الميرينجي إلى التفكير في تقديم عرضًا جديدًا له لتحافظ على نجمها بالرغم من أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2025، خاصة بعد انتشار التقارير التي تفيد بأن مانشستر يونايتد يريد التعاقد معه.

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وقال وكيل أعماله في تصريحات خاصة لموقع جول: "لا أرى سقفًا لمستوى مارفل، أعرفه منذ أن كان 16 عامًا وهو يتحسن عامًا بعد عام".

وتأمل إدارة ريال مدريد أن يستمر هذا التحسن مع مارفل في فرق الشباب إلى أن يصل إلى الفريق الأول ويحجز مقعده في التشكيلة الأساسية، خاصة أن الجميع يعترف بموهبته بعدما تم استدعاؤه لمنتخب إسبانيا تحت 19 عامًا.