مارسيليا يبدي اهتمامه بفوزي غلام

عرض محتمل من أولمبيك مارسيليا لظهير نابولي فوزي غلام

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن نادي أولمبيك مارسيليا يسعى للتعاقد مغ الظهير الأيسر الدولي الجزائري فوزي غلام خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان غلام قد تألق بشكل كبير خلال الفترة التي سبقت إصابته في أربطة الركبة، حيث كان مطلوبًا من كبار أندية أوروبا قبل أن تداهمه الإصابة.

وبعد عودته، وفي ظل الظروف المعقدة التي يعيشها نابولي في الوقت الحالي، لم يحصل الظهير الدولي الجزائري على فرصته بالمشاركة أساسيًا من جديد.

وبناء على ذلك، وفي ظل سعيه لتعزيز صفوفه خلال الفترة الحالية والتي يقدم فيها أداء مميزًا، يسعى أولمبيك مارسيليا للتعاقد معه خلال ميركاتو يناير.

وحسب عدة صحف إيطالية آخرها ريبوبليكا فإن أولمبيك مارسيليا قد بدأ التفكير في إرسال عرض رسمي لضم اللاعب في يناير بعدما أبدى موافقة مبدأية.

ويسعى المدرب السابق لتشيلسي وتوتنهام والحالي لأولمبيك مارسيليا أندري فيلاش بواش للتعاقد مع غلام منذ أن كان مدربًا في الدوري الإنجليزي، وهو ما جعله يبدي اهتمامًا باللاعب الذي لم يصبح كما كان من حيث الهالة الإعلامية.

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يذكر أن فريق الجنوب الفرنسي يقدم أداء مميزًا خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثاني على سلم الترتيب في الدوري الفرنسي بفارق 7 نقاط فقط عن المتصدر باريس سان جيرمان.