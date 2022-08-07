مارسيلو يقترب من بوتافوجو .. أخيرًا يحقق الرئيس حلمه!

رئيس بوتافوجو البرازيلي يواصل الضغط للتعاقد مع مارسيلو قائد ريال مدريد السابق.

لا يزال مستقبل البرازيلي مارسيلو قائد ريال مدريد الإسباني السابق معلقًا، حيث لم يتجاوز الأمر حد التكهنات في كل الأندية التي اهتمت بضم الظهير الأيسر.

ويعد مارسيلو حلمًا لنادي بوتافوجو البرازيلي، على الرغم من تأكيد مارسيلو في أكثر من مناسبة بأنه لا يريد العودة إلى بلاده في الوقت الحالي.

المعلق البرازيلي جوستافو هوفمان، وفي مقابلة مع النسخة البرازيلية من شبكة "ESPN" الرياضية، أكد أن بوتافوجو لم يستسلم في سباق التعاقد مع مارسيلو.

وقال هوفمان: "مارسيلو من بوتافوجو، يتحدث الناس عن فلومينيسي لأنه بدأ هناك ولمع نجمه، لكنه من بوتافوجو، وسبق وأن أدلى بتصريحات بأنه يرغب في اللعب مع بوتافوجو يومًا ما".

وأضاف: "اليوم يستبعد مارسيلو إمكانية العودة إلى كرة القدم البرازيلية، لكن التحقيق الذي أجريته قبل بضعة أسابيع يؤكد أن جون تيكستور - رئيس بوتافوجو- يود الاعتماد على مارسيلو".

وتابع: "مارسيلو هو مشروع شخصي لجون تيكستور، إنه ليس حاليًا ضمن خطة كرة القدم في بوتافوجو، لكن تيكستور يرغب في ضمه إلى النادي يومًا ما".

ومؤخرًا، ارتبط مارسيلو بعدد من الأندية في تركيا وإيطاليا وفرنسا والشرق الأوسط، حيث كان هناك محادثات ملموسة مع مارسيليا الفرنسي وفنربخشه التركي لكنها لم تتطور.