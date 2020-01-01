مارسيلو يعادل رقم كارلوس التاريخي بقميص ريال مدريد

مارسيلو على أعتاب رقم تاريخي مع ريال مدريد

يستعد الظهير الأيسر لريال مدريد مارسيلو، لمعادلة رقم مواطنه روبرتو كارلوس، الصامد منذ رحيل المدفعجي عن "سانتياجو بيرنابيو" في العقد الأول للألفية الجديدة.

وبمجرد أن يلمس الكرة في سهرة اليوم الأربعاء أمام ريال سرقسطة في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، سيصبح ثاني لاعب غير إسباني، يظهر بقميص النادي الميرينجي في 500 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وسيتعين على مارسيلو الظهور في 28 مباراة أخرى في كل البطولات، لينفرد بالرقم القياسي، لأكثر لاعب أجنبي دفاعًا عن العلم المدريدي.

وأنهى روبرتو كارلوس مشواره التاريخي مع ريال مدريد وفي سجله 527 مباراة عام 2007.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سرقسطة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

بينما مارسيلو، فقد وصل إلى معقل الملوك في شتاء 2007، استعدادًا لخلافة كارلوس، وطوال هذه الفترة، وصل لمباراته رقم 499 قبل اختبار سرقسطة.

وحقق النجم البرازيلي العديد من الألقاب مع الريال، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبية 3 مرات ومونديال العالم للأندية 4 مرات، بخلاف البطولات المحلية.