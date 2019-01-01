مارسيلو يتمسك بفرصته في ريال مدريد ويرفض يوفنتوس

تقارير أكدت تواصل رونالدو معه لإقناعه بالانضمام للبيانكونيري

يفضل الظهير البرازيلي مارسيلو، البقاء مع ريال مدريد، وعدم التفكير في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت بحث المدرب زين الدين زيدان، عن ظهير أيسر جديد بدلاً من صاحب الـ31 عاماً.

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فيرلاند ميندي ظهير ليون الفرنسي، يعتبر هو المرشح الأبرز لقيادة الجبهة اليسرى لريال الموسم القادم.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أكدت تواصل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، مع مارسيلو من أجل الانضمام له بالسيدة العجوز.

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وأشارت أن مارسيلو رفض تلك الفكرة، مبدياً استعداده التام للبقاء مع ريال من أجل القتال على مركزه.

يذكر أن مارسيلو ارتبط أيضاً بالانتقال لإنتر الإيطالي، فور تولي أنطونيو كونتي مهمة تدريب النيراتزوري هذا الشهر.