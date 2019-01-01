بعد مارسيلو وهازارد - بيل ينضم لقائمة مصابي ريال مدريد

إصابة جديدة لريال مدريد قبل الكلاسيكو

تعرض جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، لإصابة في التدريبات الصباحية للنادي الملكي لينضم لقائمة مصابين اليوم والتي تضم مارسيلو وإيدين هازارد.

ريال مدريد أعلن صباح اليوم، الخميس، عن إصابة مارسيلو وهازارد وإحتمال غيابهما عن الكلاسيكو.

ورغم عدم وجود بيان رسمي حول إصابة بيل، إلا أنّ التقارير الصحفية تؤكد تعرض اللاعب لإصابة في العضلة ذات الرأسين مما يجعله خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان لمباراتي إسبانيول وكلوب بروج.

وأشارت التقارير إلى أنّه من المتوقع أن يكون بيل جاهزًا للكلاسيكو لكن تاريخ الويلزي مع الإصابات يجعل الأمر مقلقًا ومن الصعوبة المخاطرة بوضعه أساسيًا في المباريات المقبلة.

وقد يغيب هازارد لنهاية العام الجاري ويعود في مباريات السوبر الإسباني بينما إصابة مارسيلو قد تبعده لنحو 3 أسابيع فقط.

جدير بالذكر أنّ بيل تعرض للعديد من الإصابات منذ انضمامه لريال مدريد في 2013 مما جعلته يغيب عن نحو 50% من مبارياته مع النادي الملكي.