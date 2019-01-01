مارسيلو: لم أستطع التنفس قبل نهائي الأبطال ضد ليفربول

النجم البرازيلي الحاصل على 4 بطولات دوري أبطال أوروبا يروي تجربته مع مواجهة الريدز

كشف المدافع البرازيلي مارسيلو، عن ذكرياته مع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع بين ريال مدريد وبرشلونة 2018.

ريال نجح في تحقيق اللقب على حساب نظيره الإنجليزي، في مواجهة مثيرة انتهت بفوز الفريق الإسباني 3/1.

مارسيلو قال في تصريحات صحفية:"حاولت تجنب أي حالة فزع ولكني لم أستطع التنفس قبل هذه المباراة".

وأضاف:"شعرت وأن هناك شيئاً ما يمزق صدري، ضغط كبير جداً، الأمر طبيعي في كرة القدم لكن هذه الكرة كان مختلفاً".

اقتراب تحديد موعد السوبر الإيطالي في السعودية

قرعة كاراباو تسفر عن مواجهات سهلة للكبار

وتابع:"انتابتني حالة من القلق ولا أعلم لماذا، فكرت في الاتصال بطبيب ولكني لم أفعل ذلك خوفاً من عدم المشاركة".

يذكر أن مارسيلو نجح في الفوز بـ4 ألقاب دوري أبطال أوروبا طوال فترة تواجده مع ريال مدريد.