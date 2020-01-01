مارسيلو: لا يمكنك العودة في النتيجة بعد التأخر برباعية

الظهير الأيسر اعترف بتقصير اللاعبين

تحدث الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني البرازيلي مارسيلو، حول خروج فريقه من كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد.

الميرنجي ودع كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة على أرضه برباعية مقابل ثلاثة على ملعبه سانتياجو برنابيو.

وقال مارسيلو في تصريحات عقب المباراة: "حاولنا العودة في النتيجة بعد التأخر برباعية مقابل هدف، ولكن عودتنا كانت متأخرة للغاية، إنه لأمر مخز أن نخرج من البطولة أمام جماهيرنا".

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وأضاف: "استقبلنا 4 أهداف دفعة واحدة لا يمكنك بالمنطق أن تستقل 4 أهداف وتعود في النتيجة في شوط واحد".

وعن تأثير اللاعبين المصابين على النتيجة أكد مارسيلو أن الفريق ليه البدائل في كل المراكز وهذا هو الأمر الذي علينا أن نعترف به كنا سيئين اليوم.



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واختتم: " لم نكن على قدر المسؤولية نعتذر للجماهير على المستوى الذي ظهر منا كنا نحاول العودة ولكن الوقت كان قد نفذ منا ولدينا بطولتين لازلنا ننافس فيهما".

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن بطل أخر نسخة من الليجا برشلونة.