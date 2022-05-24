مارسيلو عن مستقبله: قلتها 50 ألف مرة وسأتحدث مع ريال مدريد!
كشف المدافع البرازيلي مارسيلو، عن رغبته الواضحة في البقاء مع ريال مدريد لفترة أطول، محددًا الموعد النهائي لحسم مصيره.
ويدخل مارسيلو في الأسابيع الأخيرة من عقده مع ريال، حيث يمكنه الانتقال لأي فريق آخر بالمجان بعد نهاية شهر يونيو القادم.
ووسط الأنباء المتضاربة حول استمراره بالنادي الإسباني أو الرحيل، خرج اللاعب في اليوم المفتوح للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، للكشف عن آخر مستجدات الموقف.
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وقال مارسيلو:"أريد أن أبقى في ريال مدريد، لقد قلت ذلك 50 ألف مرة، لكني سأتحدث مع النادي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا".
وتحدث اللاعب كذلك عن استعدادات ريال من أجل مواجهة ليفربول في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو الجاري بنهائي دوري الأبطال.
وأوضح البرازيلي:"نريد الفوز لكن الأمر لن يكون سهلًا، سيتعين علينا بذل قصارى جهدنا في المباراة الأفضل للأندية على مستوى العالم".
جدير بالذكر أن صاحب الـ34 سنة شارك في 18 مباراة مع ريال هذا الموسم ونجح في صناعة هدفين بكل البطولات.
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