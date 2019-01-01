مارسيلو خارج مواجهة باريس سان جيرمان للإصابة

مارسيلو ينضم إلى سيرخيو راموس ومبابي وربما نيمار كأبرز الغائبين عن مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن ريال مدريد استبعاد نجمه وظهيره الأيسر مارسيلو من قائمته المشاركة في مباراة باريس سان جيرمان مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان من المفترض أن يدخل ريال مدريد بدون سيرخيو راموس بعد حصوله على بطاقة صفراء متعمدة أمام أياكس في ذهاب دور الستة عشر الموسم الماضي، ما عوقب عليه بالإيقاف لمباراتين.

وتلقى ريال مدريد خبرًا صادمًا آخر بتفاقم إصابة نجمه البرازيلي مارسيلو على مستوى الرقبة، وغيابه عن مواجهته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وظهر السبت الماضي، بدا أن النجم البرازيلي يعاني من مشكلة في الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وليفانتي التي فاز بها الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسقط مباشرة على ظهره بعد محاولة تسديدة على المرمى.

وأظهرت نتائج الفحوصات الطبية الأولية استحالة مشاركة مارسيلو في المباراة أمام باريس سان جيرمان، لذا فلن يسافر اللاعب مع بعثة الفريق إلى العاصمة الفرنسية.

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يذكر أن ريال مدريد سيدخل المباراة بدون سيرخيو راموس وماركو أسينسيو ولوكا مودريتش على الأرجح، بينما من المنتظر أن يغيب مبابي عن باريس سان جيرمان مع احتمالية غياب نيمار.