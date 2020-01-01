مارسيال لمدرب فرنسا: أريد اللعب في يورو 2020

رسالة واضحة من مهاجم مانشستر يونايتد لمدرب فرنسا

بعث مهاجم مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال رسالة لمدرب منتخب بلاده الفرنسي ديدييه ديشامب، مفادها باختصار، أنه سيواصل التألق بقميص الشياطين الحمر، على أمل أن يحصل على فرصة لتمثيل الديوك في يورو 2020.

وساهم صاحب الـ24 عامًا في فوز فريقه على جاره في المدينة مانشستر سيتي، بالتوقيع على هدف الأسبقية في أول نصف ساعة، قبل أن يضيف سكوت ماكتومناي رصاصة الرحمة الثانية في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لديربي العاصمة الثانية.

وبعد المباراة، عما إذا كان يرغب في الالتحاق بمعسكر أبطال العالم قبل أن يستقر المدرب على العناصر المشاركة في اليورو، فأجاب لـ " RMC" الفرنسية "نعم أفكر في الأمر وأريد المشاركة في اليورو، على أي حال سأستمر في تأدية عملي وسأنتظر".

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وأضاف "أبذل كل ما في وسعي لمساعدة مانشستر يونايتد على إنهاء الموسم في المركز الرابع، وسأحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف لأنهي الموسم بشكل جيد".

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وبهدفه في الديربي، يكون مهاجم موناكو السابق قد رفع غلته لـ17 هدفًا من مشاركته في 31 مباراة مع يونايتد في مختلف مسابقات هذا الموسم.

كما حافظ على هوايته بالتسجيل في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة مع الفريق، نتيجة الدعم الهائل الذي يجده من الوافد الجديد برونو فيرنانديش.

الجدير بالذكر أن مارسيال لم يسجل سوى هدفًا واحدًا من مشاركته في 18 مباراة دولية مع منتخب بلاده، غير أنه لم يحصل على دعوة لتمثيل فرنسا منذ مارس 2018.