مارسيال: رفضت برشلونة ويوفنتوس من أجل إشبيلية!

انتقل الفرنسي أنتوني مارسيال إلى إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مارسيال كشف عن الطريقة التي انتقل بها إلى إشبيلية، مؤكدًا أنه رفض فكرة الانتقال إلى برشلونة الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي، مفضلًا الانتقال إلى النادي الأندلسي.

وأجرى مارسيال مقابلة مع صحيفة "دياريو دي إشبيلية" الإسبانية، للحديث عن فرصة الانتقال إلى ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" وطموحه مع الفريق الأندلسي.

ماذا قال مارسيال؟

في البداية، تحدث المهاجم الفرنسي عن انتقاله إلى إشبيلية بقوله: "أنا سعيد حقًا لوجودي هنا وسأبذل قصارى جهدي للفوز في كل مباراة والفوز بالدوري الأوروبي".

وأضاف: "إشبيلية يلعب كرة قدم جيدة للغاية، وينافس في الدوري الأوروبي، وهو في المركز الثاني في الدوري، لذلك من الرائع أن أكون هنا".

وتابع: "حلمي هو أن ألعب كل مباراة، وأن أجعل المشجعين سعداء، هذا ما أبحث عنه هنا في إشبيلية".

وأردف: "بالنسبة لي كان القرار صائبًا، لأنني كنت أعرف أنني سألعب وكان اللعب المستمر بالنسبة لي هو الأكثر أهمية".

لماذا رفض مارسيال برشلونة ويوفنتوس؟

وتطرق مارسيال للحديث عن العروض الأخرى التي قدمت له بقوله: "حاولت الأندية الكبرى الأخرى إقناعي، لكن فضلت القدوم إلى إشبيلية، لأنني كنت أعرف النادي وأنه سيكون جيدًا جدًا بالنسبة لي، هذا هو القرار الصائب".

وشدد مارسيال على أنه رفض الانتقال إلى يوفنتوس وبرشلونة بقوله: "هذا صحيح، يوفنتوس حاول التعاقد معي، لكن تحدثت مع وكيل أعمالي وأخبرته أنني أفضل الذهاب إلى إشبيلية".

وقال مارسيال في ختام حديثه: "برشلونة أيضًا تحدث مع وكيل أعمالي، لكن كما قلت، أخبرته بأن أفضل إشبيلية، أنا شخص أحافظ على كلمتي".

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