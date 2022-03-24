مارتين أوديجارد يكشف: هالاند تحدث معي عن ريال مدريد

كشف لاعب المنتخب النرويجي مارتين أوديجارد عن وجود بعض الاستفسارات لدى زميله في الفريق إرلنيج براوت هالاند عن ريال مدريد.

وكان أوديجارد هو أحد لاعبي الفريق الملكي قبل أن ينتقل صانع الألعاب إلى نادي آرسنال الإنجليزي.

وتحدث مارتين عن تسؤلات هالاند حول النادي الملكي، حيث تشير التقارير أن المهاجم النرويجي على رادار ريال مدريد.

ماذا قال أوديجارد؟

يُعتقد حاليًا أن مانشستر سيتي يقود السباق للحصول على توقيع نجم بوروسيا دورتموند، ويتنافس كل من ريال مدريد وبرشلونة أيضًا.

ومع ذلك، ألمح أوديجارد إلى أن زميله الدولي يراقب عن كثب اهتمام ريال مدريد به.

حيث قال: "نحن أصدقاء جيدون لذلك نتحدث عن الكثير من الأشياء، مثل عندما كنت في ريال مدريد".

وواصل: "نعم تحدثنا عن ريال مدريد، لكنه ليس شيئًا مميزًا".

ماذا قال مدرب المنتخب النرويجي؟

في غضون ذلك، اقترح مدرب النرويج ستايل سولباكن حماية هالاند من الضغوطات الإعلامية حتى يتمكن من التركيز على المباريات الودية ضد سلوفاكيا وأرمينيا.

حيث قال: "كل كلمة وكل جملة يقولها هالاند ستكون ملتوية، وستكون الترجمة بالتأكيد تخمينية بعض الشيء".

واختتم: "لا أريد التظاهر بأنها ليست مشكلة، لأنها كذلك".

جدير بالذكر أن المنتخب النرويجي يستعد لمواجهة منتخب سلوفاكيا يوم الجمعة في مباراة ودية.

اقرأ أيضًا..

أزمة مع فرنسا وباب للتجديد مع باريس .. مبابي يثير الجدل بحقوق الصورة

ميسي وأسطورة ريال مدريد .. بيدري يختار تشكيله المثالي

يجب إقالة رينارد وتهنئة يابانية .. ردود فعل تأهل السعودية لكأس العالم 2022