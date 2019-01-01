الدوري الأوروبي

مارتينيلي يواصل التألق في الدوري الأوروبي

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عروض جيدة من جوهرة آرسنال..

واصل جابرييل مارتينيلي جناح آرسنال الواعد تقديم عروضه الجيدة مع ناديه في الدوري الأوروبي.

جاء ذلك بتسجيله لهدف في شباك فيتوريا جيماريش البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وبذلك يسجل اللاعب 3 أهداف بالمسابقة الأوروبية في مباراتين مع الجانرز.

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وكان مارتينيلي قد سجل في شباك ستاندارد لياج البلجيكي هدفين، ليرفع حصيلته إلى 3 بهدف الليلة.

يذكر أن مارتينيلي -18 عاماً- كان قد انضم لآرسنال في الصيف الماضي قادماً من الدوري البرازيلي.

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