مارتينيز يطلب من النصر السفر إلى الأرجنتين .. والكشف عن السبب

هل يوافق النصر على سفر مارتينيز إلى الأرجنتين؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن طلب مفاجئ من الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب النصر خلال الساعات الأخيرة بالسفر إلى بلاده.

بيتي مارتينيز يعاني من إصابة قوية تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، بوجود تمدد في الوتر الخلفي للركبة أوضحته أشعة الرنين المغناطيسي.

وكان الجهاز الطبي للنصر قد حدد مسبقًا حاجة اللاعب لـ10 أيام من أجل التعافي والعلاج، قبل العودة للتواجد مرة أخرى ضمن تشكيل العالمي في المباريات.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن مارتينيز طلب من إدارة النصر السماح له بالسفر إلى الأرجنتين خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يرغب في السفر إلى الأرجنتين من أجل زيادة الاطمئنان على إصابته بشكل أكثر قبل العودة مرة أخرى للمشاركة.

وسيقوم مارتينيز بعرض التقارير الطبية الخاصة بإصابته على أحد الأطباء الذي تربطه علاقة شخصية به قديمة من أجل زيادة الاطمئنان على جاهزيته.

وقد تولى مسلي آل معمر رئاسة نادي النصر بالتزكية لمدة 4 سنوات، حتى عام 2025 خلفًا لصفوان السويكت الذي رحل بقرار من وزارة الرياضة.