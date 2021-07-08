مارتينيز ومستقبل أمرابط .. النصر يتحرك رسميًا للحسم

النصر يرغب في حسم قائمته للموسم المقبل

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، تحركت من أجل حسم العديد من الأمور التي تخص قائمة الفريق الأصفر للموسم المقبل.

الأرجنتيني بيتي مارتينيز يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، حيث أجرى عملية جراحية، ستجعله يغيب عن الملاعب حتى نهاية الدور الأول.

ماذا طلب إدارة النصر من اتحاد الكرة السعودي؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن نادي النصر طلب بشكل رسمي من اللجنة الطبية باتحاد الكرة السعودي، بتسجيل لاعب بديلًا عن المصاب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة على أن إدارة النصر تنتظر موافقة اللجنة الطبية على طلبها، لتزويدها بكافة تقارير بيتي الطبية، وموعد عودته المتوقعة، والتي ستكون في يناير المقبل.

طلب نادي النصر سيمنحه الأحقية في طلب تغيير اللاعب، والذي سيغيب عن الفريق طوال الدور الأول، وهو ما يعني ضرورة تسجيل لاعب بديلًا عنه.

من اللاعب الذي سيكون بديلًا عن مارتينيز؟

وأضافت الصحيفة، أن تجديد عقد المغربي نور الدين أمرابط، أو التعاقد مع لاعب بديل آخر للأرجنتيني مارتينيز، لم يتم حسمه حتى الآن، والأمر متوقف الآن على موافقة اتحاد الكرة.

وانتهى عقد أمرابط مع نادي النصر بنهاية الموسم الماضي، وأصبح اللاعب حرًا ويحق له الانتقال لأي فريق آخر، دون العودة لأي جهة أو شخص.

ما هو موقف أمرابط من الاستمرار مع النصر؟

أمرابط أبدى في وقت سابق عن رغبته في الاستمرار مع نادي النصر، ولكن لم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع إدارة ناديه، وهو الأمر الذي جعله لاعبًا حرًا خلال الوقت الحالي.

اللاعب المغربي لا يمانع في الاستمرار مع النصر، ولكنه يريد التوقيع على عقد لمدة موسمين، ولكن إدارة النصر تريد التوقيع معه لمدة 6 أشهر أو موسم واحد فقط.

ما هي صفقات التي أجراها النصر في فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن؟

ونجحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد تسديد الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق قوانجتشو إيفرجراند الصيني.

بينما نجحت إدارة النصر في التعاقد مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، لاعب بشكتاش التركي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه.

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