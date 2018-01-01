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الدوري الإنجليزي الممتاز

مارتينيز: هازارد يمكنه اللعب في أي مركز

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Getty Images
النجم البلجيكي لعب كمهاجم وهمي المباراة الماضية

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشاد روبيرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، بالمرونة التكتيكية لنجمه إيدن هازارد وأكد أنه بإمكانه التكيف مع أي مركز يُطلب منه أن يشغله في أرض الملعب.

ويأتي حديث مارتينيز بعد تألق هازارد مع تشيلسي في بداية الأسبوع الحالي في مركز المهاجم الوهمي بالانتصار على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

وقال مارتينيز لموقع الدوري الإنجليزي الممتاز الرسمي: "هازارد لاعب ناضج وسيفعل ما سيحتاجه الفريق، هذا ما لا يلاحظه الكثيرون".

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وأتبع: "السبت الماضي فعل شيء ليس معتاداً عليه ولكنه قام به، هو جيد والكرة معه ويتمتع بثبات كبير مثل أي مهاجم تقليدي".

وواصل الإسباني: "فعل الأمر في كأس العالم مع بلجيكا، يملك المهارات اللازمة وهو لاعب للفريق، يمكنه أن يغطي أكثر من مركز".

واختتم قائلاً: "ولكنك لا تواجه مانشستر سيتي كل أسبوع وكل دور، لذا أعتقد أن تلك المباراة كانت حالة فريدة".

ويقدم هازارد موسماً مميزاً حتى الآن مع تشيلسي في كل المسابقات بتسجيله ثمانية أهداف وصناعة مثلها.

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