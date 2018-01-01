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مارتينيز: هازارد الأكثر حسمًا بالعالم بعد ميسي ورونالدو

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مدرب المنتخب البلجيكي ينهال بالمديح على لاعب تشيلسي الإنجليزي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، على أن إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، هو اللاعب الأكثر حسمًا في العالم، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

مارتينيز أضاف خلال تصريحات لصحيفة "ذا تايمز" أن هازارد دائمًا يقدم مستويات رائعة مع منتخب بلاده باستمرار، ولا ينافسه أحد على هذا الأمر.

المدرب الإسباني تابع: "هازارد قاد فريقه السابق ليل للتويج بالدوري الفرنسي، وهو الفريق الذي كان بعيدًا عن كل الترشيحات، وأيضًا فاز مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي مرتين".

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روبرتو مارتينيز أردف: "إيدين هازارد قاد منتخب بلجيكا في كأس العالم 2018 للحصول على الميدالية البرونزية، فهو يمر بأفضل لحظات حياته الآن".

اللاعب صاحب الـ27 عامًا، يقدم موسم رائعًا مع فريقه تشيلسي، حيث سجل 8 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه،.

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