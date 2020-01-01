مارتينيز عن هازارد: لم يغب سوى عن ١٨ مباراة فقط قبل الانتقال لريال مدريد

يرى روبرتو مارتينيز أن هازارد يمكنه الفوز بالكرة الذهبية دون أدنى شك.

يرى روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أن إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني يمكنه الفوز بالكرة الذهبية.

كان هازارد قد انتقل إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو، قادمًا من تشيلسي.

حيث واجه صعوبات في المشاركة بسبب الإصابات وظهر في 15 مباراة فقط في مدريد، ، حيث لم يلعب المهاجم منذ 22 فبراير بسبب كسر في الكاحل قبل جائحة فيروس كورونا.

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و يتوقع روبرتو مارتينيز الذي مدد عقده مع بلجيكا يوم الأربعاء أشياء كبيرة من هازارد.

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صرح مارتينيز لصحيفة "كادينا سير" الإسبانية: "هازارد يمكنه الفوز بالكرة الذهبية مع ريال مدريد دون أدنى شك".

وتابع "في بعض الأحيان يستغرق الأمر بداية صعبة في ناديك الجديد لإعطاء كل ما لديك في الداخل وفهم معنى اللعب في نادٍ عظيم مثل ريال مدريد.

واردف "هازارد لا يعتاد الغياب عن المباريات ، لقد غاب عن 18 مباراة فقط في ثماني سنوات مع تشيلسي ، أعتقد أن مشجعي ريال مدريد واثقون من أنه سيحقق العديد من النجاحات ".

وعاد ريال مدريد الأسبوع الماضي للتدريبات في مقر "فاليديباس" الخاص بالنادي الملكي، للمرة الأولى منذ شهرين، بسبب تعليق كرة القدم في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف مارتينيز: "إنه سعيد للغاية. هازارد في لحظة فرحة عظيمة، إنه مرتاح للغاية.

واختتم "لقد تم اتخاذ جميع الخطوات بدقة ، ولم يكن لدي أي مشكلة في إنهاء الموسم مع ريال مدريد والوصول إلى البطولة الأوروبية. أراه سعيدًا للغاية وأتطلع إلى بعض الفرح هذا الموسم."