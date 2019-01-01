مارتينيز عن لوكاكو: لن يتأثر بالعنصرية

مدرب بلجيكا يشيد بثبات مهاجمه الذهني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا اعتقاده أن روميلو لوكاكو نجم المنتخب ومهاجم إنتر ميلان الإيطالي لا يتأثر بالهتافات العنصرية.

وقال مارتينيز:"لم أرَ أي اختلاف، صحيح أنه كان حزيناً بما آلت إليه الأمور ولكني واثق أن الجميع سيحاول مساعدته وستتحسن البيئة المحيطة، لا يوجد تسامح مع هذا السلوك".

وأضاف:"أعتقد أن روميلو هو أحد لاعبي الكرة الحديثة الذين ولدوا وسط الاهتمام الإعلامي منذ سن 16 عاماً في بلجيكا. لديه فريق إعلامي يتتبعه".

وأوضح:"لقد شاهدوه مع أندرلخت في دوري الأبطال ثم انتقل إلى تشيلسي ثم خاض بعض الوقت في وست بروميتش قبل أن ينتقل بمبلغ كبير إلى إيفرتون ثم بمبلغ أكبر إلى مانشستر يونايتد والآن في إنتر".

وتابع:"روميلو لا يتأثر، كرة القدم هي حياته، هو يعيش لتسجيل الأهداف وللتأثير مع منتخب بلاده ومع ناديه".

يذكر أن لوكاكو تعرض لهجمة عنصرية من جماهير كالياري خلال مباراته الرسمية الثانية مع إنتر، والتي انتهت بفوز النيراتزوري 2-1.