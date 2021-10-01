مارتينيز عن برشلونة : لا توجد مفاوضات لكن لا نعلم ما قد يحدث !

ظهر كأحد أقوى المرشحين لخلافة كومان

كشف روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي، عن حقيقة التكهنات التي انتشرت مؤخرًا حول انتقاله إلى برشلونة.

النادي الكتالوني يستعد للتخلي عن المدرب الهولندي رونالد كومان، بسبب الصورة السيئة التي يظهر بها الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

الهزيمة من بنفيكا بثلاثية نظيفة يوم الأربعاء الماضي، جعلت رحيل كومان غير قابل للمناقشة وفقًا للعديد من التقارير الصحفية.

ماذا قال مارتينيز؟

المدرب الإسباني قال لصحيفة "Het Laatste Nieuws " عن إمكانية تدريبه برشلونة:"لا يوجد أي شيء على الإطلاق ولا توجد اتصالات".

واعترف المدرب الذي ظهر اسمه بقوة في الصحافة الإسبانية كبديل محتمل لكومان، بأنه تربطه صداقة وثيقة مع جوردي كرويف مساعد لابورتا.

وأضاف:"أساس صداقتي مع جوردي يعتمد على فصل العلاقة الشخصية بالجانب المهني، لم أسأله عن إمكانية تعييني كمدرب لبرشلونة أبدًا".

وأما عن تأهل بلاده لكأس العالم:"أتمنى أن نكون أول دولة أوروبية تتأهل لمونديال قطر، هذا هو التحدي الأهم بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية".

واستكمل:"أنت لا تعرف ما سيحدث في المستقبل، أستيقظ كل يوم كمدرب لبلجيكا وأتوقع استمرار ذلك حتى آخر يوم في عقدي، لكني أدرك أن هناك العديد من الظروف التي قد تظهر على طول الطريق".

من هو المرشح الأقرب لخلافة كومان؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن جوان لابورتا رئيس برشلونة يميل بشكل أكبر نحو المدرسة الألمانية.

توماس توخيل هو الاسم المفضل للابورتا، ولكنه مرتبط بعقد مع تشيلسي حتى 2024 ومن المستحيل رحيله الآن.

نفس الأمر بالنسبة ليورجن كلوب مدرب ليفربول، لذلك قد يتعاقد مع رالف رانجنيك مدرب لوكوموتيف موسكو الروسي بشكل مؤقت، مع إمكانية قدوم توخيل أو كلوب الصيف القادم.

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