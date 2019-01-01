مارتينيز: سعيد بتألق لوكاكو ومغادرته مانشستر يونايتد

روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا يتحدث عن انتقال روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى إنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعرب روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن سعادته بالحالة النفسية التي بات عليها مهاجم إنتر روميلو لوكاكو.

وكان لوكاكو قد سجل هدفًا أمس الإثنين في انتصار إنتر بأربعة أهداف مقابل لا شيء أمام ليتشي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، في المباراة الرسمية الأولى له مع النيراتزوري.

وظهر لوكاكو في حالة نفسية إيجابية وبدا مستمتعًا بأجواء جيوسيبي مياتزا وأجواء كرة القدم بشكل عام، ما جعل مارتينيز يتحدث عن سعادته بهذا الأمر.

وقال المدير الفني لمنتخب بلجيكا: "بالطبع أشعر بالسعادة من أجل لوكاكو، في كرة القدم يجب ألا تشعر بالملل من أجل أن تقدم كل ما لديك"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 27, 2019

وأضاف: "كان من الواضح للجميع أن لوكاكو لم يكن سعيدًا في مانشستر يونايتد وكان يعاني من الكثير من الضغوطات هناك، خطوة انتقاله إلى إنتر ستكون إيجابية وستعيد له الحماس الذي افتقده"

وتابع: "تسجيله لهدف في مباراته الأولى الرسمية والحصول على هذه التحية الكبرى من جماهير إنتر ستعطي له دفعة قوية للأمام بكل تأكيد"

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يذكر أن روميلو لوكاكو كان قد انضم إلى صفوف النيراتزوري قادمًا من مانشستر يونايتد مقابل 65 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.