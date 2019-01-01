مارتينيز: تطورنا في الشوط الثاني وقطر لعبت كالأبطال

أكد لوتارو مارتينيز، مهاجم الأرجنتين، أنّ التانجو قدّم مستوى أفضل في الشوط الثاني مشيدًا بمستوى منتخب قطر، فيما عبّر رودريجو دي بول عن سعادته بالتواجد في ربع النهائي.

الأرجنتين انتصرت بثنائية نظيفة على قطر لتصل إلى ربع النهائي بينما خرج العنابي من الدور الأول.

وقال مارتينيز في تصريحات عقب اللقاء: "نحن سعداء بهذا الأداء والنتيجة وتمكنا من حسم المباراة لصالحنا في مواجهة صعبة".

وتابع: "في الشوط الأول كانت خطوطنا متباعدة ولكن في الشوط الثاني أصبحنا أقرب وضغطنا على المنافس".

وأضاف: "قطر لعبت بشكل جيد وكنا نعرف أن بطل آسيا سوف يقدم مباراة قوية والهدف الذي سجلناه في البداية جعل الأمر أفضل بالنسبة لنا".

ظهور مُشرف للكرة العربية والخليجية 🙌

حضور ممتاز في كوبا أمريكا 🏆

أداء مشرف من قطر 👏



ما قصرتم يا شباب .. لعبتم بطولة جيدة وشرّفتونا 👏

حظ أوفر في قادم المناسبات يا العنابي 🇶🇦 pic.twitter.com/amCPn2AOt8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

من جانبه علّق رودريجو دي بول على المباراة بقوله: "نحن سعداء بما حققناه، كما قلت دائمًا البطولة ليست سهلة ومن الجيد الوصول إلى ربع النهائي".

وأوضح: "سجلنا في البداية وهذا ساهم بصورة جيدة لصالحنا وكان الخصم قادر على استعادة الكرة سريعًا في الشوط الأول وهو ما تم تصحيحه".

واختتم: "قطر منتخب صعب وكان قادرًا على توسعة الملعب وتهديد مرمانا في عدة مناسبات لكننا تفوقنا في الشوط الثاني".

جدير بالذكر أنّ قطر سوف يشارك في نسخة كوبا أمريكا 2020 في الأرجنتين وكولومبيا مع أستراليا.