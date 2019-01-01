مارتينيز: انتقال هازارد إلى ريال مدريد لم يؤثر عليه

هازارد قاد بلجيكا لانتصار مريح

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، سعادته بالعرض المقدم من فريق بقيادة إيدن هازارد أمام كازاخستان في تصفيات أمم أوروبا 2020.

هازارد قاد بلاده للانتصار بثلاثية نظيفة مساء السبت على ضيفه الكازاخستاني، وصنع الهدف الأول لدريس ميرتينز، بينما أضاف روميلو لوكاكو ولوك كاستان الآخرين.

وقال مارتينيز للإعلام بعد المباراة: "الأجواء كانت رائعة في الملعب، كنت خائفاً أن يتأثر هازارد بما جرى معه الأيام الماضية، ولكنه كان حاضراً".

هازارد: أتمنى مقابلة تشيلسي كل عام مع ريال مدريد

▪️سقوط بطل العالم أمام تركيا

▪️الفوز رقم 13 لألمانيا بجميع مبارياتها بالتصفيات الأوروبية

▪️روبرتسون بطل أوروبا -مع ناديه- يسجل ويقود اسكتلندا للفوز

▪️وهازارد يحتفل بانتقاله لمدريد على طريقته الخاصة



إليكم نتائج أبرز مواجهات الليلة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية✌️ pic.twitter.com/6iB1gbB7oA — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 8, 2019

وأضاف: "أمر رائع لإيدن، أتمنى أن يستمر في الاستمتاع هناك ويمتع الجماهير، هذا أمر لم يتغير فيه على مدار الزمن، المجموعة ككل تألقت وفرضنا أسلوبنا على الخصم".

وختم: "كازخستان أتوا بأفكار لم نسمح بها بعد ما فعلوه مع اسكتلندا، كما أن كاستان قدم عرض جيد للغاية ويقدم المطلوب منه رغم ما يتطلبه ذلك من مجهودات".

يذكر أن هازارد قد أتم انتقاله إلى صفوف ريال مدريد مقابل ما يقارب 100 مليون يورو في الأيام الماضية.