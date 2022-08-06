"مارتينيز؟ إدارة النصر لن تستمع لجمهوره، جارسيا صاحب القرار"

مستقبل نجم النصر مازال غامضًا

مازال مستقبل جونزالو مارتينيز نجم النصر غامضًا ومعلقًا بين البقاء في الرياض أو الرحيل لوجهة أخرى، خاصة بعد فشل مفاوضاته مع الوصل الإماراتي لخلاف حول التفاصيل المالية للعقد.

النصر تعاقد هذا الصيف مع الثلاثي دافيد أوسبينا وجيسلان كونان ولويس جوستافو، وقد أكد الناقد الرياضي المتابع للشأن النصراوي "مبارك الشهري" أن الفريق سيضم لاعبين أو ثلاثة إضافيين قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

الشهري: إصلاح النصر لم يبدأ مع جارسيا، بل حمدالله

الشهري أوضح في تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي أن إصلاح النصر واستعداده لموسم 2022-2023 لم يبدأ بالتعاقد مع المدرب رودي جارسيا، بل في نوفمبر الماضي حين اتخذ الرئيس مسلي آل معمر قرارًا تاريخيًا بفسخ عقد المهاجم عبد الرزاق حمدالله.

وأضاف موضحًا "عمل إدارة النصر للتجهيز للموسم القادم لم يبدأ بالتعاقد مع جارسيا، بل في وسط نوفمبر الماضي حين صدر قرار تاريخي صدم الجمهور في البداية ثم ثبتت صحته فيما بعد، هذا القرار هو فسخ عقد حمدالله لأسباب قانونية ومنطقية تراها الإدارة كافية لطرده من الفريق".

تابع "بعدها جاء التعاقد مع جارسيا أحد أفضل 10 مدربين في العالم ثم ضم أوسبينا وكونان وجوستافو في صفقات انتقال حر دون أن يتكفل النادي سوى رواتبهم، ومن ثم المباريات الودية القوية أمام لاس بالماس وسرقسطة وملقا، ونلحظ كيف يتطور أداء اللاعبين ويتحسن مباراة بعد أخرى".

"جارسيا الوحيد صاحب القرار في مستقبل اللاعبين"

الشهري انتقل في حديثه للصفقات الجديدة، حيث أكد بقاء صفقتين إلى ثلاثة للنصر ليكتمل استعداده للموسم الجديد، ولكنه رفض تحديد إن كان الأمر يتعلق بلاعبين محليين أم أجانب.

الصحفي المخضرم أكد على حقيقة أن جارسيا هو المتحكم الوحيد حاليًا في الفريق وقائمته للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الإدارة لن تستمع لرأي الجمهور أبدًا فيما يخص مستقبل أي لاعب وخاصة بيتي مارتينيز.

إذ قال "أقول للجمهور النصراوي أن هناك عملًا واضحًا من الإدارة، يتبقى للنصر صفقتين أو ثلاثة، لا أعلم إن كانوا أجانب أم محليين، بيتي؟ لا أعلم شيئًا حول مستقبله لكن الأكيد أن جميع لاعبي الفريق يخضعون لتقييم جارسيا وهو الوحيد صاحب القرار في مستقبلهم".

تابع "إن أراد المدرب الفرنسي رحيل لاعب والجمهور كله يُريد استمراره سيرحل، والعكس صحيح. القرار للمدرب وحده".

يُشار إلى أن مارتينيز يُعد من أكثر اللاعبين المحبوبين لدى جمهور النصر، وقد غاب عن النصف الأول من الموسم الماضي للإصابة لكنه عاد في الثاني وقدم أداءً جيدًا مما جعل الجماهير تُطالب بمنحه فرصة أخرى هذا الموسم وعدم التخلي عنه.